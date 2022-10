Clima: Guterres, mondo sta andando indietro, aumentano emissioni

NEW YORK, 07 OTT - "Il calendario si sta muovendo rapidamente verso la Cop27, ma il mondo sta andando indietro. Le emissioni di gas serra stanno aumentando insieme alle calamità climatiche, la Cop27 deve essere il luogo in cui queste tendenze si invertono". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres nel corso di una riunione dell'Assemblea Generale sulle inondazioni in Pakistan. "I paesi più ricchi hanno la responsabilità morale di aiutare luoghi come il Pakistan a riprendersi, adattarsi e costruire la resilienza ai disastri sovraccaricati dalla crisi climatica - ha aggiunto - Non dimentichiamo che l'80% delle emissioni che guidano questo tipo di distruzioni climatiche provengono dal G20". "Oggi è il Pakistan, domani potrebbe essere il vostro paese e le vostre comunità. Il caos climatico sta bussando alla porta di tutti, in questo momento", ha sottolineato ancora Guterres.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA