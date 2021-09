Clima impazzito, in 40 anni raddoppiati i giorni con temperature sopra i 50 gradi

Il numero di giorni estremamente caldi, quando cioè la temperatura supera i 50 gradi centigradi, è raddoppiato a livello mondiale dagli anni Ottanta a oggi: è quanto emerge da uno studio della Bbc pubblicato oggi sul suo sito.

Non solo: adesso queste giornate roventi si manifestano in un maggior numero di aree del pianeta rispetto al passato, presentando sfide senza precedenti per la salute umana.

Il bilancio dei giorni con temperature sopra i 50 gradi è aumentato in ogni decade dal 1980: in media, tra il 1980 e il 2009 questa soglia è stata superata circa 14 giorni all’anno. Ma tra il 2010 e il 2019 si è arrivati a 26 giorni. Nello stesso periodo, in media sono state registrate due settimane in più all’anno in cui le temperature hanno superato i 45 gradi.

«L'incremento può essere attribuito al 100% all’uso dei combustibili fossili», ha detto Friederike Otto, direttore associato dell’Environmental Change Institute dell’Università di Oxford.

La soglia dei 50 gradi è stata registrata soprattutto nel Medio Oriente e nelle regioni del Golfo, ma gli scienziati ritengono che altre regioni siano a rischio dopo i record di 48,8 gradi in Italia e 49,6 in Canada questa estate. A meno che non si riducono le emissioni di combustibili fossili. «Dobbiamo agire rapidamente. Più velocemente riduciamo le nostre emissioni, meglio staremo tutti», ha commentato Sihan Li, ricercatore sul clima presso la 'School of Geography and the Environment' dell’Università di Oxford.

