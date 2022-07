Cnn, 'Casa Bianca preoccupata da viaggio Pelosi a Taiwan'

WASHINGTON, 27 LUG - L'amministrazione Biden è "preoccupata" da un'eventuale visita della Speaker della Camera Nancy Pelosi a Taiwan e sta cercando di dissuaderla. Lo riferiscono fonti della Casa Bianca alla Cnn spiegando che il viaggio avverrebbe in un momento molto delicato con il presidente cinese Xi Jinping in cerca di un terzo mandato al prossimo congresso del partito comunista cinese in autunno. Con il presidente cinese Joe Biden parlerà al telefono nei prossimi giorni, un appuntamento programmato da tempo, sottolineano le fonti.

