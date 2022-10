Colloqui Ucraina-Usa per porre fine a ricatto nucleare Mosca

ROMA, 25 OTT - Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha avuto ieri, nel corso di un colloquio telefonico con il Segretario di Stato americano Antony Blinken, "una discussione dettagliata e schietta sui modi per porre fine al ricatto nucleare della Russia": lo ha reso noto lo stesso Kuleba, come riporta il Kyiv Independent. Durante la conversazione, si è anche parlato di assistenza alla sicurezza per l'Ucraina, di forniture di sistemi di difesa aerea e di munizioni. Da parte sua, Blinken ha ribadito il "sostegno duraturo degli Stati Uniti all'Ucraina di fronte alle continue aggressioni russe, alle atrocità e alla retorica sulle cosiddette 'bombe sporche' in Ucraina", ha riferito il Dipartimento di Stato americano.

