Colombia: naufrago sopravvive per 24 giorni mangiando dadi

La Marina colombiana ha salvato un naufrago, cittadino della Dominica, che ha raccontato di essere sopravvissuto per 24 giorni alla deriva nei Caraibi su una barca a vela mangiando dadi Maggi, ketchup e aglio in polvere. Lo scrive il Guardian. Elvis François, 47 anni, aveva scritto la parola «aiuto» in inglese sullo scafo della barca. L'imbarcazione è stata avvistata dall’alto a 120 miglia nautiche a nord-ovest della penisola di Guajira e l’uomo è stato portato nella città portuale di Cartagena da una portacontainer di passaggio, ha riferito la Marina colombiana in un comunicato.

Pubblicità

François ha detto alle autorità colombiane che il suo calvario è iniziato a dicembre, quando le correnti hanno spinto in mare la sua barca a vela mentre stava effettuando riparazioni al largo dell’isola di St Martin nelle Antille olandesi, dove vive. «Ho chiamato i miei amici, hanno provato a contattarmi, ma ho perso il segnale. Non c'era altro da fare che sedersi e aspettare», ha detto in un video diffuso dalla Marina, e ha aggiunto che per tutto il tempo in cui è stato alla deriva ha dovuto togliere l’acqua dallo scafo per non affondare. A salvarlo le segnalazioni fatte con uno specchietto ad un aereo. I soccorritori hanno riferito di aver trovato il naufrago in buona salute.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA