Colombia: otto agenti di polizia uccisi in un attentato

BOGOTA, 02 SET - Otto agenti di polizia sono stati uccisi in un attacco dinamitardo nel sud-ovest della Colombia: lo ha annunciato il presidente del Paese sudamericano, Gustavo Petro. "Condanno fermamente l'attentato che ha ucciso 8 agenti di polizia a San Luis, Huila. Solidarietà con le loro famiglie", ha scritto sul suo account Twitter. L'attacco è avvenuto in una zona rurale a più di due ore da Neiva, la città più grande del dipartimento di Huila. Si è trattato di un "attacco a una pattuglia di polizia", ;;ha detto all'Afp una portavoce della, aggiungendo che sono stati usati esplosivi ma che gli agenti sono stati uccisi da "colpi di arma da fuoco". Le autorità non hanno ancora fornito alcuna informazione sugli autori di questi atti. Questo attacco è il più grave commesso contro le forze pubbliche in Colombia dall'arrivo alla presidenza di Gustavo Petro all'inizio di agosto.

