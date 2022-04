ROMA, 26 APR - Il centro di trasmissione della radio russa è stato colpito ed è saltato in aria in Transnistria. Lo riferisce l'Agenzia russa Tass. "Le due antenne più potenti sono state distrutte. Entrambe erano usate per ritrasmettere la radio russa. Nessuno dei dipendenti della stazione radio o la gente del posto è stato ferito", ha riferito il servizio stampa del ministero dell'Interno della Transnistria citato dalla Tass.

