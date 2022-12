Concerto per 150mo nascita Serghei Djagilev in ambasciata Mosca

MOSCA, 12 DIC - L'ambasciatore italiano a Mosca, Giorgio Starace, ha ospitato presso l'ambasciata un concerto dedicato al 150mo anniversario della nascita di Serghei Djagilev, impresario teatrale e direttore artistico di spettacoli di danza russo, fondatore della compagnia dei Ballets Russes che lanciò le carriere di famosi ballerini, coreografi e del compositore Igor Stravinskij. Rivolgendosi a una platea composta da esponenti del mondo culturale e della società civile russi nonché di alcuni membri della comunità italiana residente, l'ambasciatore ha ricordato la figura di Djagilev, personaggio chiave nello stabilimento del dialogo interculturale fra la Russia, l'Europa e l'Italia a cavallo fra il 19mo e il 20mo secolo. Le sue collaborazioni con i compositori Respighi, Cimarosa e Pergolesi, hanno molto contribuito al rafforzamento dei legami culturali italo-russi. Djagilev è stato molto legato all'Italia e in particolare a Venezia, città nella quale si è spento nel 1929 e dove riposa nel cimitero di San Michele. Nel suo intervento, l'ambasciatore Starace ha ricordato le recenti dichiarazioni del Presidente Sergio Mattarella sulla cultura russa come parte integrante di quella europea. Inoltre, nel ribadire la condanna dell'Italia dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia, ha confermato l'intenzione dell'ambasciata di promuovere e realizzare iniziative intese a rafforzare il dialogo "People to People", anche attraverso iniziative culturali.

