Congo: trovati 17 corpi nella provincia orientale dell'Ituri

BUNIA, 27 MAG - Nella Repubblica democratica del Congo (Rdc) 17 corpi in decomposizione sono stati trovati dai soldati che perlustrano la parte orientale del Paese. I cadaveri erano lungo il fiume Ituri, nell'omonima provincia, e alcune delle vittime sono state decapitate, come hanno riferito oggi fonti locali. Secondo David Beiza, rappresentante locale della Croce Rossa, alcune teste sarebbero state messe in scatole, ma ha sottolineato che la Croce Rossa non ha ancora verificato l'informazione, che non è stata confermata in modo indipendente. Dieudonne Malangay, abitante dell'area in cui i soldati hanno fatto la scoperta, ha parlato di 27 corpi decapitati. "È complicato identificare le vittime perché i corpi sono in decomposizione", ha aggiunto, specificando che si tratta probabilmente di civili vittime del gruppo armato islamista Forze democratiche alleate (Adf). Quest'ultimo è affiliato al sedicente Stato islamico ed è ritenuto responsabile dell'uccisione di migliaia di civili nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA