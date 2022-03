Consigliere Zelensky, 'presidente è spericolato, non scapperà'

ROMA, 07 MAR - Volodymyr Zelensky? "Uno spericolato, nel senso buono della parola. Sicuramente non lascerà Kiev. Non ha paura. Crede di dover stare nel mezzo di tutto, nel cuore del Paese". Lo ha detto il consigliere dello stesso presidente ucraino, Mykhailo Podoliak, in un'intervista rilasciata alla giornalista e scrittrice russa Yulia Latynina, citata dall'Ukrainska pravda. Podoliak, che fa parte anche della delegazione negoziale di Kiev, ha poi commentato anche le notizie sui presunti tentativi di assassinio del capo dello stato. Il controspionaggio presidenziale, ha spiegato, monitora costantemente la situazione di sicurezza di Zelensky. "Il Times ha riferito finora di due attacchi alla vita del presidente. Penso che in realtà ce ne siano stati molti di più, perché nei primi tre giorni c'era solo quello come obiettivo primario. Lo scopo principale era quello di esercitare pressioni esterne su Kiev, entrare in città e cercare di uccidere Volodymyr Zelensky. Ma lo stato maggiore della Federazione Russa non ci è riuscito e ora non ha più senso", ha aggiunto Podoliak.

