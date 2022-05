Consiglio Ue conferma Catherine De Bolle a capo dell'Europol

BRUXELLES, 10 MAG - Via libera del Consiglio Ue alla conferma per un secondo mandato alla guida del'Europol per Catherine De Bolle. L'attuale direttore esecutivo, in scadenza a maggio, resterà a capo dell'agenzia europea per la lotta al crimine per ulteriori quattro anni, fino al maggio del 2026. La cinquantaduenne De Bolle è stata dal 2012 al 2018 commissario generale della Polizia federale belga, prima di approdare all'Europol. "Congratulazione a De Bolle. Le auguro il meglio in questi tempi di sfide per l'Europa", ha scritto, in un tweet, il presidente del Consiglio Ue Charles Michel.

