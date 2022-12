Consiglio Ue dà il via libera a missione militare in Niger

BRUXELLES, 12 DIC - Il Consiglio Ue ha dato il via libera alla missione di partenariato militare per sostenere il Niger nella sua lotta contro i gruppi armati terroristici. "La missione rafforzerà la capacità delle forze armate nigerine di contenere la minaccia, proteggere la popolazione e garantire un ambiente sicuro nel rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale", si legge nella nota. Il mandato della missione, concepito in stretta consultazione con le autorità nigerine, durerà inizialmente tre anni e l'importo di riferimento finanziario per i costi comuni per questo periodo sarà di 27,3 milioni di euro.

