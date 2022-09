BRUXELLES, 21 SET - Una riunione straordinaria del Consiglio Esteri Ue è stata convocata per questa sera alla luce degli annunci fatti dal presidente russo Vladimir Putin. La riunione si terrà probabilmente a New York, dove si trovano in queste ore molti dei ministri interessati.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA