Cop27: Cat, espansione Gnl mette a rischio target 1,5%

ROMA, 10 NOV - L'espansione della produzione di Gas naturale liquefatto a seguito della crisi energetica mette seriamente a rischio l'obiettivo di mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi. Lo ha reso noto il gruppo indipendente di ricerca scientifica Climate Action Tracker (Cat) alla Cop27 di Sharm el-Sheikh, in occasione della Giornata dedicata alla Scienza. Secondo il Cat, gli impianti di Gnl in costruzione e i piani di espansione potrebbero aumentare le emissioni a 3,1 miliardi di tonnellate di CO2 all'anno nel 2030, 1,9 miliardi sopra il limite di 1,2 ritenuto necessario dalla Iea per arrivare a zero emissioni nel 2050.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA