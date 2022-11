Cop27: Lula partito dal Brasile per partecipare al vertice

SAN PAOLO, 14 NOV - Il presidente eletto del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, è partito stamani per l'Egitto, dove parteciperà alla Cop27 su invito del presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi. Oltre a ribadire gli impegni per la fine alla deforestazione illegale in Amazzonia, Lula dovrebbe annunciare la creazione di un'Autorità nazionale per il clima, che potrebbe essere guidata dalla leader ecologista Marina Silva, tra i nomi papabili per il ministero dell'Ambiente del suo futuro governo. "La lotta al cambiamento climatico deve essere un impegno dello Stato brasiliano. Lavoreremo per il futuro del nostro Paese e del pianeta", ha scritto il leader del Partito dei lavoratori (Pt, di sinistra) sui social. Tra mercoledì e giovedì, Lula parteciperà a un dibattito sull'Amazzonia, parlerà alla plenaria della Cop27 e incontrerà rappresentanti della società civile e dei popoli indigeni.

