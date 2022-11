Cop27: Pichetto, persa un'occasione sulla mitigazione

SHARM EL-SHEIKH, 20 NOV - "Dopo negoziati lunghi e difficili, il risultato più evidente di questa Cop è la creazione di un fondo per sostenere i Paesi più vulnerabili per affrontare le perdite e i danni conseguenti al verificarsi di eventi climatici estremi. Meno soddisfacenti sono stati i risultati ottenuti sul fronte cruciale delle azioni di mitigazione, dove si è probabilmente persa un'occasione importante per incrementare l'ambizione nel campo delle politiche di mitigazione". Lo ha detto in un comunicato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto (FI).

