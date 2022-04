Corea Nord, Kim regala appartamento di lusso a star della tv

PECHINO, 14 APR - Kim Jong-un premia i "veri patrioti" e regala un appartamento di lusso appena ultimato a Ri Chun-hee, la conduttrice con il grado di colonnello più famosa della tv nordcoreana e il volto associato ai più grandi eventi che hanno caratterizzato la storia degli ultimi 50 anni dello Stato eremita. Rilanciata con enfasi dai media ufficiali, la consegna e l'ispezione della nuova residenza della 'signora in rosa' (per il colore del 'choson-ot' indossato, l'abito tradizionale del Nord) sono avvenuti in occasione del completamento del progetto di costruzione del complesso residenziale lungo il fiume Pothong, a Pyongyang, alla vigilia dei 110 anni della nascita di Kim Il-sung, nonno dell'attuale leader e fondatore dello Stato. Nella cerimonia tenutasi ieri, secondo la Kcna, Kim ha detto "di sentire più che mai la sua mancanza" poiché il lussuoso quartiere è stato anche costruito in un sito a lui caro. Gli 800 appartamenti a schiera sono stati realizzati sulle aree dove un tempo c'era una residenza speciale di Kim Il-sung, usata fino al 1970 e nota per avere una delle migliori vedute di Pyongyang. "Il Pothong Riverside Terraced Residential District' simboleggia la grande era di Kim Jong-un, brillerà come una struttura che rappresenta la civiltà in stile coreano, dimostrando l'idea del Partito dei Lavoratori che crede nelle persone e lo spirito indomito della Corea socialista che sta facendo grandi progressi grazie alla forza dell'autosufficienza", ha riportato la Kcna.

