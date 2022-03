Corea Nord, media annunciano lancio di un "proiettile non identificato"

La Corea del Nord ha lanciato un "proiettile non identificato". Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando Yonhap. Il "proiettile" sarebbe un missile balistico lanciato verso il mar del Giappone, a soli quattro giorni dalle elezioni presidenziali sudcoreane del 9 marzo. Lo ha anche riferito il Comando Stato maggiore congiunto di Seul, secondo cui il test è avvenuto dall’area di Sunan, a Pyongyang, alle 8:48 locali (le 00:48 in Italia), mentre il vettore ha coperto una gittata di circa 270 km toccando un’altitudine massima di 560 km.

L’ultima intemperanza è la nona dimostrazione di forza ostentata dal Nord nel 2022, maturata a meno di una settimana dal test presentato come di sviluppo di un «satellite da ricognizione», ma che il Sud ha semplicemente classificato come un lancio di missili balistici.

Le recenti attività «da parte del Nord rappresentano una minaccia significativa non solo per la comunità internazionale, ma anche per la pace e la stabilità nella penisola coreana», ha affermato il Comando in una dichiarazione. «Esortiamo vivamente il Nord a fermarsi immediatamente», aggiungendo che per i dettagli sul missile, le autorità di intelligence della Corea del Sud e degli Stati Uniti «stanno conducendo un’analisi dettagliata».

