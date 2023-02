Corea Nord: 'missile era avvertimento a Washington e Seul'

SEUL, 19 FEB - La Corea del Nord ha confermato di aver lanciato ieri un missile balistico intercontinentale (ICBM) come avvertimento per Washington e Seul, affermando che l'esercitazione "a sorpresa", riuscita, dimostra "le sue micidiali capacità di contrattacco nucleare". Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha ordinato una "esercitazione di lancio" a sorpresa sabato alle 8:00 ora locale. Un missile Hwasong-15 è stato poi lanciato dall'aeroporto di Pyongyang nel pomeriggio, secondo l'agenzia statale Kcna. Il primo test di un Hwasong-15 è stato condotto da Pyongyang nel 2017. L'esercito sudcoreano ha detto di aver rilevato il lancio di un missile balistico intercontinentale sabato alle 17:22 ora locale che, secondo Tokyo, ha volato per 66 minuti prima di cadere nella sua Zona Economica Esclusiva (ZEE) e che, secondo le sue osservazioni, sarebbe in grado di colpire il continente americano. La dimostrazione giunge mentre la Corea del Sud e gli Stati Uniti si preparano a condurre un'esercitazione congiunta.

