Corea Nord: Tokyo, il missile poteva raggiungere gli Usa

PECHINO, 18 NOV - La Corea del Nord ha lanciato oggi un missile di balistico intercontinentale (Icbm) che probabilmente è caduto nella zona economica esclusiva del Giappone al largo delll'isola di Hokkaido, ma che aveva un potenziale per poter coprire più di 15.000 km, sufficienti per raggiungere il territorio Usa continentale. Il missile ha viaggiato per circa 69 minuti e se avesse seguito una traiettoria normale, invece di una molto arcuata, avrebbe raggiunto gli Usa, ha riferito il ministro della Difesa nipponico Yasukazu Hamada, ripreso dalla Kyodo. I militari di Seul hanno stimato la velocità del missile di Mach 22 (22 volte quella del suono).

