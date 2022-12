Corte Suprema Usa mantiene misure Trump per blocco migranti

NEW YORK, 27 DIC - La Corte Suprema americana mantiene in vigore il cosiddetto 'titolo 42', la misura sanitaria di emergenza introdotta da Donald Trump in nome della lotta al Covid per consentire al governo americano di espellere senza possibilità di appello i migranti richiedenti asilo che attraversano illegalmente la frontiera col Messico. La Corte Suprema ha così accolto la richiesta degli stati repubblicani di mantenere in vigore il 'titolo 42' e un'udienza per ascoltare le loro motivazione è stata programmata per febbraio. Questo vuol dire che le restrizioni resteranno in vigore almeno per mesi, almeno fino a marzo o aprile. L'appplicazione del 'titolo 42' sarebbe dovuta scadere il 28 dicembre e l'amministrazione Biden si stava preparando all'eventualità di una fine delle restrizioni.

