Covid: Austria, addio alle mascherine per negozi ed eventi

BOLZANO, 14 APR - L'Austria dice addio alle mascherina nei negozi e durante gli eventi pubblici, mentre resta l'obbligo nei supermercati, nelle farmacie, negli ambulatori medici e sui mezzi pubblici. Le nuove regole entrano in vigore sabato. Le misure anti-Covid erano già state allentate inizio marzo, dopo neanche tre settimane erano poi state revocate perché l'incidenza era risalita. Nel frattempo è tornata nettamente sotto 1.000. Questa volta anche Vienna, che negli ultimi mesi ha sempre seguito una linea più rigorosa, segue le indicazioni del governo nazionale e abolisce definitivamente il Super green pass negli ristoranti. Negli ospedali restano in vigore il Green pass, che in Austria si chiama 3G, e l'obbligo di mascherina.

