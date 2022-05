WASHINGTON, 12 MAG - Negli Sati Uniti i morti per il Covid-19 hanno superato la soglia di un milione. Lo fa sapere la Casa Bianca. "Dobbiamo restare vigili di fronte a questa pandemia e fare tutto quello che possiamo per salvare quante più vite possibile, come abbiamo fatto con più test, vaccini e trattamenti che mai", ha detto il presidente Usa Joe Biden in un comunicato.

