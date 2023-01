Covid: Cina, stop a visti transito a Corea Sud e Giappone

PECHINO, 11 GEN - La Cina ha sospeso l'esenzione dal visto di transito a favore dei cittadini sudcoreani e giapponesi, in un'altra ritorsione contro le restrizioni all'ingresso decise dai due Paesi sugli arrivi dal Dragone per frenare la diffusione del Covid-19. Lo ha reso noto l'Ufficio immigrazione, all'indomani del blocco al rilascio dei nuovi "visti di breve periodo per affari, turismo, cure mediche e affari privati in generale". Pechino ha introdotto le misure in risposta ai regolamenti di ingresso dei due Paesi ritenuti "discriminatori" contro la Cina, basati su un test negativo al Covid effettuato nelle 48 ore dall'imbarco.

