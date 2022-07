Covid:Francia, 7/a ondata in calo ma livello resta elevato

PARIGI, 22 LUG - La settima ondata del coronavirus è in calo in tutta la Francia, ma i ricoveri restano elevati e i decessi sono in continuo aumento: è quanto riferisce Santé publique France, precisando che dopo sei settimane consecutive di crescita dell'epidemia "la circolazione da SARS-CoV-2 è diminuita sull'insieme del territorio" nella settimana dall'11 al 17 luglio, anche se "resta sempre ad un livello molto elevato". Si registrano circa 90.000 nuovi contagi quotidiani e i ricoveri in crescita.

