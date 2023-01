Covid: governo, nessun nuovo caso a Delhi, prima volta in 3 anni

NEW DELHI, 17 GEN - Per la prima volta in tre anni, ieri a Delhi non è stato accertato nessun nuovo caso di Covid-19. Lo riferisce il governo. Secondo i dati ufficiali, diffusi oggi dal Dipartimento di Salute della capitale indiana, i positivi nella città di 22 milioni di abitanti sono appena 10. Anche il dato nazionale, reso noto dal bollettino del ministero alla Salute è il più basso mai registrato dalla fine di marzo del 2020: 89 nuovi casi, con un totale di 2.000 positivi e nessun decesso. Secondo i dati ufficiali, dall'inizio della pandemia l'India ha avuto 44 milioni di positivi e 530.726 decessi. I tamponi molecolari sono gratuiti negli ospedali pubblici di tutto il Paese, e da dicembre, sono stati resi nuovamente obbligatori per tutti i passeggeri che entrano in India dalla Cina e da altri 4 Paesi confinanti.

