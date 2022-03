Covid: India inizia a vaccinare 12-14enni, booster a over 60

NEW DELHI, 14 MAR - Il ministero alla Sanità indiano ha annunciato l'allargamento delle vaccinazioni anti Covid alla fascia di età dai 12 ai 14 anni, a partire dal 16 marzo. Per i ragazzi di questa fascia verrà utilizzato il Corbevax, il vaccino a subunità proteica sviluppato dall'azienda di Hyderabad Biological E Limited, che si somministra in due dosi, ed è il terzo vaccino nazionale. Il ministro Mansukh Mandaviya ha aggiunto che, sempre dal 16 marzo, tutti gli over 60 potranno accedere alla terza dose, mentre, sino a oggi, il booster veniva somministrato solo ai cittadini fragili, agli operatori sanitari e ai lavoratori in prima linea. Nel frattempo, in tutto il paese si riconferma la curva discendente dei nuovi contagi, che, sempre secondo i dati del ministero sono stati nelle ultime 24 ore 2.503, il numero più basso da 680 giorni.

