Covid: proteste e scontri in Tibet contro il lockdown

PECHINO, 27 OTT - Diversi video postati sui social media hanno mostrato centinaia di manifestanti e scontri con la polizia a Lhasa, il capoluogo del Tibet, per protestare contro il duro blocco anti-Covid che le autorità cinesi hanno imposto da quasi 80 giorni. Si tratta delle prime proteste dal 2008, promosse allora dalle minoranze etniche. Le immagini, riporta la Bbc, sarebbero state filmate oggi e coinvolgerebbero per lo più lavoratori migranti di etnia Han, dominante in Cina pari al 90% della popolazione. Un video mostra centinaia di persone per le strade con funzionari impegnati con un altoparlante "a invitare alla calma e a tornare indietro".

