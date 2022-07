Covid: record di casi in Russia, 11mila in un solo giorno

ROMA, 28 LUG - Record di contagi legati al Covid in Russia in un solo giorno. Ieri sono stati registrati 11,515 casi per un totale di 18.565.551, secondo quanto rende noto il centro anti-coronavirus del Paese, riferisce l'agenzia Tass. In pratica, si tratta di un raddoppio dei contagi rispetto alla settimana scorsa e, in termini assoluti, il maggior incremento dallo scorso 13 aprile. Il bilancio dei morti è salito del 41 per cento (le vittime ieri sono state 19) per un totale di 382.313 morti, riferisce il centro. Le persone ricoverate ieri sono state 1.491, l'8.4% in meno rispetto al giorno precedente. Il numero dei pazienti è sceso in 40 regioni mentre in altre 31 è aumentato. A Mosca, i contagi ieri sono stati pari a 4.477 contro i 3.673 del giorno prima, per un totale di 2.811.574, secondo quanto riferisce il centro. Il numero dei guariti nel Paese è stato di 1.151 contro i 946 di martedì facendo salire il totale a 17.958.463.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA