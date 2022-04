Covid: sfilate Carnevale a Rio, le prime dopo la pandemia

RIO DE JANEIRO, 20 APR - Al via il Carnevale fuori stagione oggi a Rio de Janeiro, dove in serata, nel tradizionale Sambodromo cittadino, ci saranno le prime esibizioni delle scuole di samba. Le sfilate, che avrebbero dovuto svolgersi a febbraio, erano state rinviate a causa della recrudescenza del Covid-19. Lo show di musica e danza nella pista del Marques de Sapucaì, dove è prevista la partecipazione di migliaia di spettatori, viene riproposto per la prima volta dopo due anni di attesa seguiti alla pandemia di coronavirus. Stasera sarà il turno delle scuole della Serie Oro, che disputano la promozione al Gruppo Speciale, dove sfilano le scuole della 'serie A' del carnevale carioca. Queste ultime si esibiranno a partire da venerdì. Nonostante il Comune non abbia autorizzato gli eventi in strada, si stima che alcuni 'blocos de rua' (gruppi musicali stradali) si riverseranno lo stesso lungo le vie dei quartieri di Rio, parallelamente alle sfilate nel Sambodromo, in concomitanza con l'arrivo in città di decine di migliaia di turisti provenienti da vari Stati del Paese, come San Paolo, Minas Gerais e Paranà, tra gli altri.

