WASHINGTON, 08 APR - Gli Stati Uniti hanno invitato gli americani a non andare a Shanghai per via del rigido lockdown imposto per combattere una nuova ondata di Covid e hanno autorizzato la "partenza volontaria" dei suoi diplomatici non essenziali dal consolato. Lo riferisce il dipartimento di Stato americano in una nota.

