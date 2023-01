Cozzolino, non invoco immunità, parlerò a Pe

BRUXELLES, 04 GEN - "Dopo aver avanzato formale richiesta in tal senso alle Autorità giudiziarie procedenti, l'onorevole Andrea Cozzolino chiederà anche all'assemblea parlamentare cui appartiene di essere sentito per rispondere a tutte le domande e offrire tutte le informazioni e i chiarimenti utili all'accertamento dei fatti. L'on. Cozzolino non intende invocare l'immunità parlamentare per l'attività politica che ha svolto in maniera libera e trasparente, essendo del tutto estraneo ai fatti di reato per cui si procede". Lo dichiarano in una nota gli avvocati dell'europarlamentare Andrea Cozzolino, Federico Conte, Dezio Ferraro e Dimitri De Beco.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA