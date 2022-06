Cremlino, al momento non si parla di un incontro Putin-Zelensky

ROMA, 08 GIU - "Al momento non è in discussione un possibile incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky". Lo fa sapere il Cremlino, citato dalla Tass. "La nostra posizione è ben nota: sono necessari buoni preparativi per un incontro di alto livello", ha affermato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, secondo l'agenzia Interfax. "Sappiamo - ha proseguito Peskov - che la parte ucraina si è ritirata dalla strada della trattativa, e quindi al momento non è possibile prepararsi per questo tipo di vertice".

