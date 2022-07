Cremlino, il caso dell'Agenzia ebraica non sia politicizzato

ROMA, 26 LUG - La questione della sezione russa dell'Agenzia ebraica per Israele, di cui il ministero della Giustizia di Mosca ha chiesto la chiusura per non meglio precisate violazioni della legge, "non deve essere politicizzata o estesa all'intero spettro delle relazioni tra Russia e Israele". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Interfax. La questione deve essere affrontata con "un approccio molto prudente", ha aggiunto Peskov. La richiesta di chiusura della sezione russa dell'agenzia, che si occupa del trasferimento di ebrei in Israele, sarà presa in esame da un tribunale di Mosca giovedì.

