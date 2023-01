Cremlino nega bombardamento del condominio a Dnipro

MOSCA, 16 GEN - La Russia ha negato di avere bombardato l'edificio residenziale a Dnipro, in Ucraina. Le forze armate di Mosca "non colpiscono edifici residenziali", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti. "Le forniture occidentali di mezzi pesanti all'Ucraina non riusciranno a cambiare la situazione sul terreno. Questi carri armati bruciano e continueranno a bruciare" ha dettoPeskov citato dalla Tass.

