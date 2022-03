ROMA, 14 MAR - Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, su richiesta dei giornalisti, non ha voluto annunciare un'ipotetica data per la fine di quella che Mosca chiama "l'operazione speciale" in Ucraina. Lo riferisce la Tass.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA