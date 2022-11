Cremlino, 'perquisizioni monastero Kiev azione di guerra'

MOSCA, 22 NOV - Il Cremlino denuncia come "un'azione militare contro la Chiesa ortodossa russa" perquisizioni in corso nello storico Monastero delle Grotte a Kiev da parte dei servizi d'intelligence e di sicurezza ucraini. Lo sottolinea il portavoce Dmitry Peskov citato dall'agenzia Interfax. Stamattina, riporta Ukrinform, il servizio di sicurezza dell'Ucraina ha condotto un'azione di controspionaggio nel monastero insieme alla polizia nazionale e alla guardia nazionale "nel quadro del lavoro della Sbu per contrastare le attività sovversive dei servizi speciali russi in Ucraina".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA