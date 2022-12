MOSCA, 05 DIC - Misure come il price cap sul petrolio "non influenzeranno" l'andamento dell'operazione militare russa in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Tass. "Non riconosceremo alcun tetto" ha aggiunto Peskov, precisando che una risposta russa al price cap europeo è in fase di "preparazione". Lo riferisce Ria Novosti.

