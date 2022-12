Cremlino, progressi nella 'smilitarizzazione' dell'Ucraina

ROMA, 23 DIC - "Si può affermare che ci sono progressi significativi sulla via della smilitarizzazione" dell'Ucraina: lo ha affermato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ripreso dall'agenzia Interfax. "Non ci sono contatti preliminari" tra Russia e Usa in merito alla possibilità di un incontro tra Vladimir Putin e Joe Biden, ha dichiarato Peskov. Al Cremlino non risulta che da parte dell'Ucraina ci siano piani di pace, ha dettp Peskov, aggiungendo che il discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky sull'apertura a iniziative di pace "non tiene conto della realtà attuale".

