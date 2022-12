Cremlino, Putin non intende fare gli auguri di Buon Anno a Biden

ROMA, 26 DIC - Il presidente russo Vladimir Putin non ha intenzione di augurare al suo omologo americano Joe Biden un felice anno nuovo perché l'attuale livello delle relazioni tra Mosca e Washington non presuppone "un momento per gli auguri", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "Non ora. Ora siamo così immersi nella reciproca ostilità che probabilmente non c'è tempo di farsi gli auguri", ha detto lunedì Peskov ai giornalisti, rispondendo a una domanda della Tass. Il portavoce del Cremlino non ha risposto a una domanda sul fatto che il leader russo possa invece fare gli auguri di buon 2023 a leader di altri paesi ostili. "Non posso dirlo con certezza", ha affermato. Peskov ha chiarito che il servizio stampa del Cremlino, come al solito, preparerà un elenco di coloro a cui Putin farà gli auguri.

