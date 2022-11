MOSCA, 18 NOV - Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha espresso oggi "rammarico" per il fatto che ai rappresentanti della Russia non sia stato consentito di prendere parte all'inchiesta sull'abbattimento del volo MH17 della Malaysia Airlines, per il quale una Corte olandese ha condannato ieri all'ergastolo due russi e un ucraino. Lo riferisce l'agenzia Interfax.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA