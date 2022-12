Cremlino, risponderemo agli attacchi ucraini in Russia

ROMA, 06 DIC - La Russia adotterà "le misure necessarie per garantire la sicurezza in seguito ai continui attacchi terroristici di Kiev sul territorio russo": lo ha affermato il Cremlino dopo il nuovo attacco a Kursk contro un deposito di un aeroporto russo. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha inoltre annunciato che Mosca non vede "prospettive per i colloqui di pace in Ucraina", sottolineando che "la Russia deve raggiungere gli obiettivi dell'operazione militare speciale e questo sarà fatto".

