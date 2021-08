CSI Vegas, malore per William Petersen "Grissom" durante le riprese: attore in ospedale per sfinimento

"Grissom" si sente male sul set di CSI Vegas. William Petersen, 68 anni, è stato ricoverato in ospedale brevemente per sfinimento a causa delle lunghe ore di lavoro per le riprese del seguito di CSI: Scena del crimine.

Petersen ritornerà nel ruolo di Gil Grissom, l’entomologo forense nonché supervisore del turno di notte del dipartimento di polizia scientifica di Las Vegas per le prime nove stagioni della serie originale. In 'CSI: Vegas', che debutterà il 6 ottobre, torneranno nei vecchi ruoli Jorja Fox come Sara Sidle, Wallace Langham come David Hodges. Paul Guilfoyle nei panni di Jim Brass.



