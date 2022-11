Cuba: elezioni comunali, l'affluenza è stata del 68,58%

L'AVANA, 28 NOV - La presidente del Consiglio elettorale nazionale (Cen) cubano, Alina Balseiro Gutiérrez, ha annunciato oggi i dati preliminari dell'affluenza alle urne del voto espresso ieri per l'elezione dei delegati municipali. Hanno votato, ha detto Balseiro Gutiérrez, 5.728.220 cubani, il che rappresenta il 68,58% degli iscritti nelle liste elettorali nazionali. Ed ha aggiunto che "l'89,11% delle schede depositate nelle urne sono risultate valide". In questo ambito, ha ancora detto, il 5,22% degli aventi diritto ha depositato la scheda in bianco, mentre il 5,67% l'ha annullata. In questo processo, ha poi spiegato, "sono stati eletti 11.502 delegati di circoscrizione su un totale di 12.427, per cui domenica prossima si andrà al ballottaggio nelle 925 circoscrizioni restanti. Sul totale dei delegati finora eletti, si è inoltre appreso, il 43,87% sono donne e il 12,52% sono giovani fino a 35 anni.

