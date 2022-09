Da San Paolo a Roma, il voto volerà su un cargo speciale

SAN PAOLO, 17 SET - Sarà un volo cargo speciale di Ita a trasportare le svariate tonnellate di schede elettorali degli italiani in Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay, da San Paolo a Roma. Il consolato generale della città brasiliana è infatti designato come hub di raccolta per tutte le altre sei sedi consolari del Paese verde-oro e dell'Uruguay. La sera del 23 settembre, l'aereo della compagnia aerea italiana arriverà da Buenos Aires all'aeroporto internazionale San Paolo-Guarulhos, con i colli già raccolti in Argentina e Paraguay, imbarcherà quelli di Brasile e Uruguay, per poi riprendere il volo con destinazione Fiumicino. In Brasile sono oltre 442mila le schede inviate per la tornata elettorale, a fronte di 718mila italiani iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (Aire), con un deciso aumento rispetto al voto del 2018, quando le buste trasmesse erano state 351mila, per 530mila iscritti all'Aire. Alle elezioni di quattro anni fa, in Brasile avevano votato circa il 30% degli aventi diritto, mentre la media era scesa al 23% e al 22% in occasione delle consultazioni referendarie. Una percentuale che in molti auspicano possa salire in occasione del voto di quest'anno. Persiste tuttavia il rischio di brogli, legato proprio al sistema del voto per corrispondenza, previsto dalla legge. Anche per questo è attualmente allo studio il voto elettronico per gli italiani all'estero, con progetti pilota già condotti, anche a San Paolo, in parallelo a consultazioni ufficiali, come ad esempio il referendum del 2022.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA