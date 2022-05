Dall'Italia un'«offensiva» per la pace. Ma Putin alza un muro: «Non è il momento»

L’Italia sempre più impegnata in un’offensiva per la pace, portata avanti ai massimi livelli con un pressing incessante di Quirinale, Palazzo Chigi e Farnesina. Al centro quel piano in quattro tappe - dal cessate il fuoco al nuovo patto per la sicurezza europea e internazionale - presentato alle Nazioni Unite dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio e accolto con favore e qualche paletto sia a Kiev che a Bruxelles. Ma sulla strada c'è un ostacolo enorme da superare: il muro eretto da un Vladimir Putin che di fine del conflitto, almeno per il momento, sembra non volerne proprio sapere.

Lo ha spiegato bene Mario Draghi, parlando con gli studenti di una scuola media del veronese. «L'ultima volta che ho parlato con il presidente Putin ho cominciato la telefonata dicendo: La chiamo perché voglio parlare di pace. E lui mi ha detto: "Non è il momento". La chiamo perché vorrei che ci fosse un cessate il fuoco. E lui: "Non è il momento". La chiamo perché forse molti di questi problemi li potete risolvere solo voi due: lei presidente Putin e il presidente Zelensky. Perché non vi parlate? "Non è il momento", la sua risposta». Insomma, una barriera impenetrabile quella alzata dallo zar, che però non scoraggia l’Italia.

«Ho avuto più fortuna quando sono andato a Washington», ha proseguito il presidente del Consiglio ricordando la sua visita alla Casa Bianca: «Parlando con Biden gli ho detto che forse è solo da lui che Putin vuole sentire una parola. E quindi gli ho detto di telefonare a Putin. Il giorno dopo, non lui, ma i ministri della Difesa russo e americano si sono sentiti». Un pressing, dunque, andato a buon fine. Anche perché nelle ultime ore sull'asse Washington-Mosca si sono sentiti anche i capi dei rispettivi eserciti. Piccoli-grandi segnali che indicano come forse qualcosa si stia muovendo. Anche se per Draghi l'aggressione di Putin resta «un errore spaventoso».

Del resto lo ha ricordato anche Sergio Mattarella, lui in visita nel modenese per ricordate il sisma di dieci anni fa: «Il nostro obiettivo non è continuare la guerra ma sconfiggere la prepotenza di chi la muove, facendo vincere la pace e la convivenza, nella libertà e nel rispetto del diritto». Poi il plauso all’accoglienza offerta dagli italiani ai rifugiati ucraini: «Una cosa che ci rende orgogliosi», ha affermato il presidente della Repubblica.

E se Silvio Berlusconi avverte che inviare armi a Kiev significa «essere cobelligeranti, essere anche noi in guerra» e quindi «se dovessimo inviare altre armi sarebbe meglio non farne tanta pubblicità», da Torino è stato Di Maio, intervenuto al Consiglio d’Europa, a dettagliare il piano che lui stesso ha già consegnato nelle mani del segretario generale dell’Onu Antonio Guterres e in quelle degli sherpa del G7. «Quella dell’Italia è una proposta per agevolare il dialogo tra le parti e la pace. Vogliamo lavorare per step - ha spiegato il titolare della Farnesina - con un gruppo di facilitatori composto da Nazioni Unite, Unione europea e Osce», con l’obiettivo di arrivare "prima a tregue locali e corridoi umanitari, poi a un cessate il fuoco, e infine alla pace vera e propria».

La risposta di Kiev è arrivata attraverso le parole del portavoce del ministero degli Esteri Oleh Nikolenko: «Accogliamo con favore qualsiasi sforzo internazionale per ristabilire la pace sul suolo ucraino e in Europa. Allo stesso tempo - ha aggiunto Nikolenko - qualsiasi decisione politica deve essere basata sul rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina, all’interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti». Anche la Commissione europea ha affermato di aver «preso atto» del piano messo a punto da Roma: «Ma dal punto di vista europeo - ha puntualizzato l’Alto rappresentante pe la politica estera Josep Borrell - questo deve passare dall’immediata cessazione dell’aggressione e dal ritiro senza condizioni dell’esercito russo». «Le condizioni per questo cessate il fuoco le dovrà decidere l’Ucraina», ha aggiunto il capo della diplomazia Ue, auspicando che i Paesi europei mantengano «l'unità su tutti i fronti, diplomatici e militari».

