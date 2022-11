Del Re: Tunisia partner strategico anche per rapporti Sahel

TUNISI, 24 NOV - "E' un grande piacere incontrare a Tunisi il ministro degli Esteri, Othman Jerandi, che ringrazio per la conversazione approfondita e lungimirante sui principali dossier di interesse comune fra il Paese e l'Unione europea". Lo scrive su Facebook la rappresentante speciale dell'Ue per il Sahel, Emanuela Del Re, aggiungendo: "Vorrei ringraziare il ministro Jerandi per aver ospitato la conferenza Libia-Sahel che ho organizzato con la missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere in Libia (Eubam), la cellula di consulenza e coordinamento regionale dell'Ue per il Sahel (Racc) e il programma antiterrorismo Ct-Just", sottolineando che per l'Unione europea il paese nordafricano è "un partner strategico e un attore essenziale anche per i rapporti con il Sahel". (ANSA)

