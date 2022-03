Di Maio, con Qatar rafforzata partnership energetica

ROMA, 06 MAR - "Sono lieto di annunciare che le autorità del Qatar si impegneranno a rafforzare la partnership energetica con l'Italia: così ci rendiamo autonomi da eventuali ricatti dalla Russia". Così il ministro degli esteri Luigi Di Maio da Doha. "Bisogna accelerare il processo di diversificazione energetica, questa è una condizione fondamentale per la nostra stabilità. Per questo lavoriamo per un progetto energetico europeo. Stiamo dando il massimo per il nostro Paese". "Rafforzando i legami con il Qatar, e con altri Paesi, ci rendiamo autonomi anche da eventuali ricatti dal gas russo", ha aggiunto Di Maio.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA