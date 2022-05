Di Maio, impegnati all'Onu per abbassare prezzo grano

ROMA, 15 MAG - "Martedì e mercoledì sarò a New York con Blinken ed i principali Paesi della comunità internazionale che si stanno coordinando sul tema della crisi alimentare, perché a livello di Nazioni Unite faremo una serie di iniziative per cercare di abbassare i prezzi del grano e del pane, che stanno colpendo anche le famiglie italiane, ma anche nel Mediterraneo e nel Nord Africa". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a 'Mezz'ora in più'. Ricordando che l'8 giugno l'Italia ospiterà un dialogo mediterraneo alla Fao "per nuove politiche Onu per aiutare ad abbassare il prezzo delle materie prime alimentari".

