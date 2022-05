Di Maio, in Europa serve una controffensiva diplomatica

ROMA, 15 MAG - "Il tema adesso e che siamo in una fase della guerra in cui serve a livello europeo una controffensiva diplomatica". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a 'Mezz'ora in più' su Rai 3, sottolineando che "l'Europa è la forza gentile a capo della diplomazia del mondo e deve essere quell'istituzione pronta ad allargare gli sforzi diplomatici. Non possiamo più pensare che per arrivare alla pace dobbiamo affidarci a singoli Paesi".

